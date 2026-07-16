Иордания заявила о перехвате восьми иранских ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет.
- Жертв или материального ущерба в результате перехвата не зафиксировано.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству, жертв или ущерба не зафиксировано, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Вооруженные силы Иордании заявляют, что системы противовоздушной обороны перехватили восемь иранских ракет, выпущенных по королевству", - говорится в сообщении канала.
По словам военного источника, в результате перехвата не было зафиксировано жертв или материального ущерба. Военные взяли под контроль обломки, упавшие в нескольких местах, отмечает телеканал.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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