Новую детскую школу искусств построят в ингушском Малгобеке

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Новое четырехэтажное здание школы искусств построят в ингушском городе Малгобек в 2027 году, заниматься в нем смогут около 400 детей, сообщила пресс-служба главы региона.

"В городе Малгобек ведется строительство нового здания детской школы искусств. Объект реализуется в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на октябрь 2027 года", - говорится в сообщении.

Сейчас в школе, которая функционирует в приспособленном помещении, обучаются 399 детей, около 140 из них занимаются по музыкальным направлениям, остальные посещают занятия по хореографии.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что поддержка детского творчества является важной инвестицией в будущее республики.