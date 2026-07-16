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Новую детскую школу искусств построят в ингушском Малгобеке - РИА Новости, 16.07.2026
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Республика Ингушетия
 
19:36 16.07.2026
Новую детскую школу искусств построят в ингушском Малгобеке

Новое четырехэтажное здание школы искусств построят в Малгобеке в 2027 году

© Shutterstock/FOTODOM / Natalia LebedinskaiaДети на занятии по рисованию
Дети на занятии по рисованию - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Natalia Lebedinskaia
Дети на занятии по рисованию. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Новое четырехэтажное здание школы искусств построят в ингушском городе Малгобек в 2027 году, заниматься в нем смогут около 400 детей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В городе Малгобек ведется строительство нового здания детской школы искусств. Объект реализуется в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на октябрь 2027 года", - говорится в сообщении.
Сейчас в школе, которая функционирует в приспособленном помещении, обучаются 399 детей, около 140 из них занимаются по музыкальным направлениям, остальные посещают занятия по хореографии.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что поддержка детского творчества является важной инвестицией в будущее республики.
"Наша задача - создавать условия, в которых дети могут раскрывать свои способности и получать возможности для развития. Для меня важно, чтобы у каждого ребенка в республике, независимо от того, где он живет - в городе или селе, - был доступ к качественному дополнительному образованию, возможность заниматься любимым делом и развивать свои способности", - заявил глава региона.
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Республика ИнгушетияМалгобек
 
 
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