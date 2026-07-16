Тренер ЦСКА высказался о здоровье Акинфеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев нескоро сможет вернуться к тренировкам в общей группе ЦСКА, заявил главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Игдисамов
- Вратарь с апреля восстанавливается после полученной травмы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев нескоро сможет вернуться к тренировкам в общей группе, несмотря на положительную динамику восстановления, рассказал журналистам главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Игдисамов.
Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы.
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"Точных сроков восстановления по Акинфееву сказать не могу. Есть положительная динамика, он чувствует себя лучше. Но, думаю, нескоро вернется в общую группу", - сказал Игдисамов.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.