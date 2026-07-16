В ЦСКА высказались о трансферах

"Вопрос трансферов должен быть адресован спортивному отделу. Хотелось бы усиления в каждую линию: атака, оборона. Все списки были поданы, дальше это их работа. Со дня на день ждем информации о переговорах. Надеюсь, что в ближайшее время трансферы на вход будут. Что касается трансферов на выход, надо понять, кто будет на вход. После этого решать", - заявил Игдисамов на пресс-конференции в преддверии матча.