В ЦСКА высказались о трансферах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что по итогам летнего трансферного окна хотел бы усилить нападение и оборону клуба.
- ЦСКА сыграет против московского «Динамо» в матче Братского кубка в субботу.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что по итогам летнего трансферного окна хотел бы усилить нападение и оборону клуба.
"Вопрос трансферов должен быть адресован спортивному отделу. Хотелось бы усиления в каждую линию: атака, оборона. Все списки были поданы, дальше это их работа. Со дня на день ждем информации о переговорах. Надеюсь, что в ближайшее время трансферы на вход будут. Что касается трансферов на выход, надо понять, кто будет на вход. После этого решать", - заявил Игдисамов на пресс-конференции в преддверии матча.
Братский кубок проводится с 2023 года. Ранее, помимо ЦСКА и "Динамо", в турнире участвовали сербские клубы ОФК и "Партизан".