Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России.
- Роспатент принял положительное решение о регистрации товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в июле 2026 года, что позволит компании заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в 2024 и 2025 годах. В июле 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак
7 апреля, 13:46