Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России.

Роспатент принял положительное решение о регистрации товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в июле 2026 года, что позволит компании заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в 2024 и 2025 годах. В июле 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.

Теперь компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.