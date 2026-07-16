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Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России - РИА Новости, 16.07.2026
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17:17 16.07.2026
Hyundai зарегистрировала четыре товарных знака в России

РИА Новости: компания Hyundai зарегистрировала 4 товарных знака в России

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип Hyundai на здании автосалона
Логотип Hyundai на здании автосалона - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип Hyundai на здании автосалона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России.
  • Роспатент принял положительное решение о регистрации товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в июле 2026 года, что позволит компании заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai в 2024 и 2025 годах. В июле 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продажей топливных насосов, предоставлением цифровых услуг, а также приготовлением еды и напитков.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
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