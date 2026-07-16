Глава МИД Гвинеи-Бисау заявила, что ее страна не забудет помощь России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гвинея-Бисау никогда не забудет помощь России в период борьбы за национальное освобождение, заявила глава МИД республики Фатумата Жау.
- В последние годы двусторонние отношения Гвинеи-Бисау и России получили дополнительный импульс благодаря визитам бывшего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию в период с 2022 по 2025 год.
- Гвинея-Бисау заинтересована в углублении сотрудничества с Россией в сфере экономики и высшего образования.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гвинея-Бисау никогда не забудет помощь России в период борьбы за национальное освобождение, заявила глава МИД республики Фатумата Жау.
"Гвинея-Бисау и Российская Федерация поддерживают отношения, выдержавшие испытание временем, как вы отметили, господин министр (Сергей Лавров - ред.). Они основаны на солидарности, взаимном уважении и доверии. Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку, оказанную народу нашей страны в период борьбы за национальное освобождение. Эта солидарность занимает особое место в нашей национальной памяти и продолжает служить основой дружбы между двумя народами", - сказала она в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр также отметила, что в последние годы двусторонние отношения получили дополнительный импульс благодаря визитам бывшего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию в период с 2022 по 2025 год.
По ее словам, африканская сторона будет добиваться того, чтобы политические отношения с Россией приносили "ощутимые результаты для народов двух стран". Министр подчеркнула, что Гвинеи-Бисау заинтересован в углублении сотрудничества в сфере экономики и высшего образования. Эти направления, подчеркнула глава МИД, способны дать "конкретные и измеримые результаты" и стать основой для расширения инвестиций и обмена знаниями.
Россия и Гвинея-Бисау поддерживают официальные дипломатические отношения, которые были установлены 6 октября 1973 года.