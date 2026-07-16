Глава МИД Гвинеи-Бисау заявила, что ее страна не забудет помощь России

Министр также отметила, что в последние годы двусторонние отношения получили дополнительный импульс благодаря визитам бывшего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию в период с 2022 по 2025 год.

По ее словам, африканская сторона будет добиваться того, чтобы политические отношения с Россией приносили "ощутимые результаты для народов двух стран". Министр подчеркнула, что Гвинеи-Бисау заинтересован в углублении сотрудничества в сфере экономики и высшего образования. Эти направления, подчеркнула глава МИД, способны дать "конкретные и измеримые результаты" и стать основой для расширения инвестиций и обмена знаниями.