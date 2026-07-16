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Глава МИД Гвинеи-Бисау заявила, что ее страна не забудет помощь России - РИА Новости, 16.07.2026
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14:20 16.07.2026
Глава МИД Гвинеи-Бисау заявила, что ее страна не забудет помощь России

Жау: Гвинея-Бисау никогда не забудет помощь России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистры иностранных дел России Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гвинея-Бисау никогда не забудет помощь России в период борьбы за национальное освобождение, заявила глава МИД республики Фатумата Жау.
  • В последние годы двусторонние отношения Гвинеи-Бисау и России получили дополнительный импульс благодаря визитам бывшего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию в период с 2022 по 2025 год.
  • Гвинея-Бисау заинтересована в углублении сотрудничества с Россией в сфере экономики и высшего образования.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гвинея-Бисау никогда не забудет помощь России в период борьбы за национальное освобождение, заявила глава МИД республики Фатумата Жау.
"Гвинея-Бисау и Российская Федерация поддерживают отношения, выдержавшие испытание временем, как вы отметили, господин министр (Сергей Лавров - ред.). Они основаны на солидарности, взаимном уважении и доверии. Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку, оказанную народу нашей страны в период борьбы за национальное освобождение. Эта солидарность занимает особое место в нашей национальной памяти и продолжает служить основой дружбы между двумя народами", - сказала она в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Министр также отметила, что в последние годы двусторонние отношения получили дополнительный импульс благодаря визитам бывшего президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию в период с 2022 по 2025 год.
По ее словам, африканская сторона будет добиваться того, чтобы политические отношения с Россией приносили "ощутимые результаты для народов двух стран". Министр подчеркнула, что Гвинеи-Бисау заинтересован в углублении сотрудничества в сфере экономики и высшего образования. Эти направления, подчеркнула глава МИД, способны дать "конкретные и измеримые результаты" и стать основой для расширения инвестиций и обмена знаниями.
Россия и Гвинея-Бисау поддерживают официальные дипломатические отношения, которые были установлены 6 октября 1973 года.
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