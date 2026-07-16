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В подразделениях беспилотных систем "Центра" создали аналитические группы - РИА Новости, 16.07.2026
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08:56 16.07.2026 (обновлено: 09:31 16.07.2026)
В подразделениях беспилотных систем "Центра" создали аналитические группы

МО: в подразделениях БПС группировки "Центр" созданы аналитические группы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание на командном пункте группировки войск "Центр". Стоп-кадр видео
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание на командном пункте группировки войск Центр. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание на командном пункте группировки войск "Центр". Стоп-кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подразделениях беспилотных систем российской группировки войск "Центр" созданы аналитические группы по поручению министра обороны Андрея Белоусова.
  • За 10 месяцев опытно-боевой эксплуатации системы "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.
  • Создание аналитических групп позволяет более эффективно использовать дроны для поражения противника и разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аналитические группы созданы в подразделениях беспилотных систем российской группировки войск "Центр" по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов в ходе совершил рабочую поездку в войска группировки "Центр". На пункте управления одного из объединений командующий группировкой Валерий Солодчук доложил ему о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника, командующий объединением группировки Константин Нечаев доложил, что за 10 месяцев опытно-боевой эксплуатации системы "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.
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"Министру обороны РФ доложили, что по его поручению в подразделениях БПС созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа этих подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.
"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - приводит МО РФ слова начальника штаба группировки "Центр" Дениса Лямина.
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