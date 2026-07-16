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Госавтоинспекция: летом риск наездов на пешеходов за городом возрастает - РИА Новости, 16.07.2026
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17:00 16.07.2026
Госавтоинспекция: летом риск наездов на пешеходов за городом возрастает

Госавтоинспекция: в летние месяцы увеличивается риск наездов на людей за городом

© Фото : Госавтоинспекции МВД РоссииМашина сотрудников полиции
Машина сотрудников полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Госавтоинспекции МВД России
Машина сотрудников полиции
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Летний сезон – период повышенной аварийности на загородных дорогах, рост количества ДТП провоцируют возросший трафик за пределами населенных пунктов, разгар дачного сезона и продолжающиеся школьные каникулы, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве уточнили, что особенно рискуют пешеходы. Так, в июне зафиксировано 97 автоаварий на загородных дорогах с участием пешеходов: 35 человек погибли, 64 получили ранения.
Пешеходы часто пренебрегают безопасными маршрутами, пересекая проезжую часть в неположенных местах или двигаясь по обочинам в попутном направлении, что запрещено правилами дорожного движения.
Ситуацию усугубляют сумерки и темное время суток, когда видимость на трассе резко падает, а многие пешеходы, особенно дети, забывают о световозвращающих элементах на одежде, становясь практически незаметными для водителя на высокой скорости.
"Вне населенных пунктов у водителя критически мало времени на принятие решения. Если в городе мы говорим о скоростях 40-60 километров в час, то на трассе это 90 километров в час и выше. Тормозной путь увеличивается в разы, и самые внимательные автомобилисты часто не могут среагировать на пешехода, появившегося на дороге внезапно", - отметил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
В ведомстве напоминают о правилах безопасности для пешеходов: при движении по краю проезжей части или обочине за городом пешеходы обязаны идти навстречу потоку транспорта. Это возможность увидеть приближающийся автомобиль и вовремя среагировать. К тому же в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов использование световозвращателей пешеходами становится не рекомендацией, а прямой обязанностью — они позволяют водителю заметить человека с расстояния, достаточного для экстренного торможения.
Особый призыв Госавтоинспекции адресован водителям: при подъезде к садовым товариществам, остановкам общественного транспорта, нерегулируемым пешеходным переходам и местам массового отдыха у водоемов рекомендуется заблаговременно снижать скорость. В летний период особое внимание стоит уделять техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и шинам — на нагретом асфальте сцепление ухудшается, а тормозной путь может оказаться длиннее ожидаемого.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГАИ
 
 
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