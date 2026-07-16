"Монако" может продать Головина в "Зенит" за 25 миллионов евро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ "Монако" ведет переговоры по трансферу Александра Головина.

Футболистом интересуются российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии.

Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Монако" ведет переговоры по трансферу полузащитника сборной России по футболу Александра Головина, сообщает журналист Себастьен Дени в "Монако" ведет переговоры по трансферу полузащитника сборной России по футболу Александра Головина, сообщает журналист Себастьен Дени в соцсети Х

По данным источника, футболистом интересуются российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы. Эта финансовая операция позволит монегаскам сократить расходы на заработную плату.

Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.