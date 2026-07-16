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"Монако" может продать Головина в "Зенит" за 25 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
12:41 16.07.2026 (обновлено: 13:08 16.07.2026)
"Монако" может продать Головина в "Зенит" за 25 миллионов евро, пишут СМИ

Дени: "Монако" может продать Головина в "Зенит" за 25 миллионов евро

© Фотография из соцсетейАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Монако" ведет переговоры по трансферу Александра Головина.
  • Футболистом интересуются российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии.
  • Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Монако" ведет переговоры по трансферу полузащитника сборной России по футболу Александра Головина, сообщает журналист Себастьен Дени в соцсети Х.
По данным источника, футболистом интересуются российские клубы, включая петербургский "Зенит", а также команды из Саудовской Аравии. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы. Эта финансовая операция позволит монегаскам сократить расходы на заработную плату.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.
Осенью 2024 года Головин признавался, что хотел бы завершить карьеру в России. При этом он исключал возможность перехода в московский "Спартак", поскольку до отъезда в чемпионат Франции выступал за принципиальных соперников "красно-белых" - столичный ЦСКА.
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