Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что стране потребуется десять лет на обеспечение обороноспособности своих вооруженных сил.

Он отметил, что граждане ФРГ стали невероятно бюрократичными и медлительными, а также указал на трудности с дебюрократизацией в ЕС.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Германии потребуется десять лет на обеспечение обороноспособности своих вооруженных сил (бундесвера), считает бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее неоднократно заявлял, что немецкие власти намерены как можно скорее сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе.

"Большинство стран ЕС прикладывает к этой задаче (перевооружение - ред.) значительные усилия. Но правда заключается в том, что у Германии уйдет 10 лет на превращение бундесвера в армию, способную к обороне. Американцы нужны нам как минимум на это время", - отметил Габриэль в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его мнению, граждане ФРГ стали невероятно бюрократичными и медлительными, это их вина, а не следствие изменений в глобальной политике. Он подчеркнул, что немецкому обществу необходимо честное обсуждение причин экзистенциальных трудностей, с которыми сталкивается Германия, однако этого не происходит.

Самому Евросоюзу милитаризация тоже дается нелегко, добавил Габриэль.

"В ЕС каждый день говорят о дебюрократизации, а потом придумывают два новых бюрократических правила", - посетовал политик.