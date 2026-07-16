СМИ: прокуратура ФРГ завела дело на сатирика после слов о Мерце

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау начала расследование в отношении сатирика Уве Штаймле из-за его высказываний в адрес Ангелы Меркель и Фридриха Мерца.

Штаймле выступил на дискуссионном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт.

Сатирик позволил себе высказывания, которые могут быть истолкованы как угроза и нарушение общественного порядка, в частности, он сравнил Мерца с Адольфом Гитлером.

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау начала расследование в отношении сатирика Уве Штаймле из-за его высказываний в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и действующего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца, сообщает журнал Spiegel.

Штаймле выступил во вторник на дискуссионном мероприятии партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт.

"Прокуратура Дессау-Рослау ведет расследование в отношении Штаймле… Было возбуждено дело по статье 126 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за нарушение общественного порядка путем угроз совершения преступлений", - говорится в публикации.

Говоря о Меркель, Штаймле, в частности прокомментировал ее новый портрет для галереи в ведомстве канцлера.

"Почему она (Меркель - ред.) позволила нарисовать себя стоя? Потому что она предчувствует, что скоро будет сидеть… Пока что она просто висит, а когда все нити порвутся или гвоздь сломается, мы поставим ее к стенке", - приводит издание слова Штаймле.

Что касается Мерца, то Штаймле сравнил его с Адольфом Гитлером и посетовал на то, что в Германии до сих пор не нашелся новый полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг, который в июле 1944 года совершил неудачное покушение на немецкого фюрера.

"Сейчас я должен сказать, что, когда вижу Фридриха Мерца, иногда задаюсь вопросом: а где же на самом деле Штауффенберг, когда он действительно нужен?" - сказал Штаймле.

В последнее время в Германии открывают все больше дел об оскорблении политиков, в том числе Мерца. В феврале 2026 года правоохранители в Германии провели расследование против пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал канцлера Пиноккио. В июне прокуратура города Хайльбронн сообщила о наложении штрафа на пользователя Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) за то, что тот написал "лжец Фриц" в адрес Мерца. Газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.