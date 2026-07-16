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Суд вынес приговор фигурантам дела об обрушении моста в Генуе - РИА Новости, 16.07.2026
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17:24 16.07.2026
Суд вынес приговор фигурантам дела об обрушении моста в Генуе

Главный фигурант дела об обрушении моста в Генуе получил 12 лет лишения свободы

© РИА Новости / Карло Альберто Алесси | Перейти в медиабанкНа месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018
На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Генуи приговорил бывшего генерального директора группы Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи к 12 годам лишения свободы по делу об обрушении моста в Генуе в августе 2018 года.
  • Обрушение моста произошло из-за недостатков в техническом обслуживании и износа конструкции, при этом прокуратура утверждала, что руководство компании экономило на мерах безопасности и техническом обслуживании для обеспечения более высоких дивидендов акционерам.
РИМ, 16 июл – РИА Новости. Суд Генуи в четверг приговорил бывшего генерального директора группы Autostrade per l'Italia (Aspi) которая занимается управлением и содержанием большинства автодорог Италии, Джованни Кастеллуччи к 12 годам лишения свободы по делу об обрушении моста в Генуе, произошедшем в августе 2018 года и унесшем жизни 43 человек, сообщила местная газета Secolo XIX.
Во время оглашения приговора родственники погибших находились в зале заседаний, держась за руки.
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Прокуратура требовала для Кастеллуччи 18 лет и шесть месяцев лишения свободы. По версии обвинения, на протяжении многих лет руководство компании экономило на мерах безопасности и техническом обслуживании автомагистралей, чтобы обеспечить более высокие дивиденды акционерам. Следствие утверждало, что сокращение расходов на содержание инфраструктуры было направлено на максимизацию прибыли Aspi. К обрушению, как установила экспертиза, привели недостатки в техническом обслуживании объекта и значительный износ важнейших элементов конструкции при отсутствии надлежащего контроля за состоянием объекта.
К 11 годам лишения свободы также приговорен бывший руководитель службы технического обслуживания Aspi Микеле Донферри Мителли. Бывший директор по операционной деятельности Aspi Паоло Берти и бывший генеральный директор компании Spea, осуществлявшей мониторинг состояния инфраструктуры по заказу Autostrade per l'Italia, Антонино Галата получили по 5,5 лет лишения свободы.
Всего по делу проходят 57 обвиняемых. Обвинение ходатайствовало о вынесении обвинительных приговоров в отношении 56 из них.
Виадук, построенный на автостраде в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, обрушился 14 августа 2018 года. В момент ЧП на нем находились более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 43 человека. Движение по новому мосту открыто в августе 2020 года.
Кастеллуччи при этом уже больше года находится в тюрьме, где отбывает шестилетний срок по делу о крушении другого виадука в 2013 году. Тогда рейсовый автобус с пассажирами упал с 30-метровой высоты в обрыв из-за отказа тормозов и повреждения дорожного ограждения, в результате чего погибли 40 человек.
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