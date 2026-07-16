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В ДНР заочно будут судить бразильского наемника - РИА Новости, 16.07.2026
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18:45 16.07.2026
В ДНР заочно будут судить бразильского наемника

Генпрокуратура: наемник из Бразилии Джонсон заочно предстанет перед судом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Бразилии Жана Карло Джонсона по делу о участии наемника в вооруженном конфликте.
  • Джонсон объявлен в международный розыск и заочно арестован.
  • По версии следствия, Джонсон воевал на стороне Украины против российских военнослужащих и получил за это вознаграждение порядка двух миллионов рублей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наемник из Бразилии Жан Карло Джонсон, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Жана Карло Джонсона. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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В настоящее время Джонсон объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
По версии следствия, в июне 2023 года Джонсон через погранпункт в Польши прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона, где прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами и снаряжением. Отмечается, что наемник принимал участие в боях против российских военнослужащих.
Подчеркивается, что зимой 2026 года Джонсон заключил контракт и до марта в составе отдельного штурмового полка сухопутных войск ВСУ участвовал в конфликте против ВС РФ, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура.
По данным ГП РФ, за это наемник получил вознаграждение порядка двух миллионов рублей.
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