Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Бразилии Жана Карло Джонсона по делу о участии наемника в вооруженном конфликте.

Джонсон объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, Джонсон воевал на стороне Украины против российских военнослужащих и получил за это вознаграждение порядка двух миллионов рублей.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наемник из Бразилии Жан Карло Джонсон, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на Наемник из Бразилии Жан Карло Джонсон, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Жана Карло Джонсона. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В настоящее время Джонсон объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

По версии следствия, в июне 2023 года Джонсон через погранпункт в Польши прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона, где прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами и снаряжением. Отмечается, что наемник принимал участие в боях против российских военнослужащих.

Подчеркивается, что зимой 2026 года Джонсон заключил контракт и до марта в составе отдельного штурмового полка сухопутных войск ВСУ участвовал в конфликте против ВС РФ, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура.