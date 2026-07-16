Строительство газопровода высокого давления в Москве выполнили на 75%

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления в Новомосковском административном округе (НАО) в Москве выполнено более чем на 75%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства ведут строительство инженерных сетей в Новомосковском административном округе. Протяженность нового трубопровода составит более 4,8 километра... Работы начались в августе 2025 года. На данный момент готовность объекта превысила 75 процентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект направлен на обеспечение газом прилегающих населенных пунктов и повышение надежности системы энергоснабжения Москвы. Строительство газопровода ведется открытым способом, за исключением трех участков, где проходят реки и другие естественные преграды, для пересечения которых применяют бестраншейные технологии.