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Строительство газопровода высокого давления в Москве выполнили на 75% - РИА Новости, 16.07.2026
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Строительство газопровода высокого давления в Москве выполнили на 75%

Строительство газопровода высокого давления в НАО в Москве выполнили на 75%

© АО "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© АО "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления в Новомосковском административном округе (НАО) в Москве выполнено более чем на 75%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства ведут строительство инженерных сетей в Новомосковском административном округе. Протяженность нового трубопровода составит более 4,8 километра... Работы начались в августе 2025 года. На данный момент готовность объекта превысила 75 процентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект направлен на обеспечение газом прилегающих населенных пунктов и повышение надежности системы энергоснабжения Москвы. Строительство газопровода ведется открытым способом, за исключением трех участков, где проходят реки и другие естественные преграды, для пересечения которых применяют бестраншейные технологии.
"Новый газопровод строится из стальных труб диаметром от 426 до 1020 миллиметров. Предусмотрена установка четырех запорных устройств с электроприводом. Все они будут подключены к автоматизированной системе дистанционного управления. Современная техника позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы и в случае необходимости перекрыть подачу энергоносителя за 1,5 минуты", - добавляется в сообщении.
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