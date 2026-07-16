Гарбузов: инженеры Москвы представили оборудование для проверки кабеля

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Компания "Моситлаб" (входит в группу компаний "Москабельмет") представила программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного контроля толщины изоляции и геометрии кабеля, заявил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"К 2030 году половина изделий московских заводов будет связана с инновациями. В рамках этой работы промышленность города усиливает автоматизацию процессов и активно внедряет высокотехнологичные системы. Например, новое решение столичного предприятия обеспечивает непрерывный мониторинг ключевых параметров изготовления кабельной продукции в режиме реального времени. Для отрасли в целом появление такого комплекса означает переход на новый уровень цифровизации и усиление позиций производителей на внутреннем и внешнем рынках", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что планируется представить разработку в "Банке технологий". Там уже собрано порядка 620 передовых решений. Таким образом, столица формирует единый каталог технологий для интеграции в производственные контуры других предприятий.

Новая технология позволяет контролировать толщину изоляции в заданных точках, анализировать геометрию поверхности заготовки, оперативно выявлять отклонения от требуемых параметров, а также сокращать время настройки оборудования и минимизировать объем брака, уточнили в пресс-службе.

Все данные синхронизируются с производственной линией и выводятся оператору через специальный интерфейс. Этот комплекс обеспечивает контроль изделия по всему периметру с точностью до 0,05 миллиметра, выполняя 360 измерений за один оборот сканирующей системы.

В состав программно-аппаратного комплекса входят измерительный блок с тремя измерительными головами, блок обработки данных, комплект кабелей, эксплуатационная документация, а также ПК и монитор оператора. Эта комплектация позволяет внедрять комплекс на действующем производстве без масштабных доработок инфраструктуры.

Все это дает предприятиям повышение стабильности качества выпускаемой продукции, сокращение времени на переналадку оборудования, снижение доли брака и уменьшение зависимости от импорта.

Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков подчеркнул, что создание комплекса — важное событие не только для компании, но и для всей кабельной отрасли.