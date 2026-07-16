Аргентинские футболисты отпраздновали победу над англичанами с баннером

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года с баннером с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".

Власти США усилили меры безопасности перед встречей. Аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности было увеличено до 1600. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед игрой назвала англичан "пиратами-узурпаторами" в соцсети X.