Тренер "Зенита" Семак заявил, что доволен Соболевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак доволен нападающим команды Александром Соболевым.
- В сезоне-2025/26 Александр Соболев забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" тренер Сергей Семак заявил РИА Новости, что доволен нападающим команды Александром Соболевым.
В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.
"Конечно", - ответил Семак на вопрос о том, доволен ли он Соболевым.