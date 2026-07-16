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Франция возобновит производство ряда боеприпасов малого калибра в 2029 году - РИА Новости, 16.07.2026
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23:08 16.07.2026 (обновлено: 23:09 16.07.2026)
Франция возобновит производство ряда боеприпасов малого калибра в 2029 году

Франция возобновит производство ряда боеприпасов НАТО после 30-летнего перерыва

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция возобновит производство боеприпасов малого калибра стандарта НАТО в 2029 году после 30-летнего перерыва.
  • Производственная мощность составит 75 миллионов единиц в год, будут выпускаться боеприпасы 5,56×45 мм и 7,62×51 мм.
  • Предприятие по производству патронов разместится в коммуне Клерье на юго-востоке Франции.
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Франция возобновит производство на своей территории ряда боеприпасов малого калибра стандарта НАТО в 2029 году после 30-летнего перерыва, сообщает министерство обороны страны.
"Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,56×45 мм и 7,62×51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 миллионов единиц в год", - говорится в заявлении ведомства.
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Как напоминает телеканал BFMTV, производство было остановлено в 1999 году. Многие годы оно считалось экономически нецелесообразным из-за обилия предложений на мировом рынке, однако пандемия коронавируса и конфликт на Украине "убедили французские власти" в необходимости восстановить суверенные мощности, сказано в материале.
Решение о возобновлении производства направлено на удовлетворение потребностей армии в обучении и на обеспечение потенциала для ведения конфликта высокой интенсивности, сообщает минобороны.
Отмечается, что предприятие по производству патронов разместится в коммуне Клерье на юго-востоке Франции. Им будет заниматься промышленное объединение трех компаний.
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