Гарантийный фонд Севастополя помог привлечь бизнесу более 534 млн рублей

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Севастополя помог бизнесу привлечь более 534,3 миллиона рублей кредитного и иного финансирования в первом полугодии этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

За указанный период заключено 30 договоров поручительства в пользу 20 севастопольских компаний на общую сумму 152,9 миллиона рублей.

Кроме выдачи поручительств, специалисты фонда ведут консультационную работу. За шесть месяцев поддержку получили девять обратившихся предпринимателей. Для этого фонд предлагает несколько инструментов. Основной — поручительство по кредитным договорам и договорам банковской гарантии.