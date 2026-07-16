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В Фокино частично восстановили водоснабжение - РИА Новости, 16.07.2026
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22:12 16.07.2026
В Фокино частично восстановили водоснабжение

В приморском городе Фокино частично восстановили водоснабжение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота станции водоподготовки
Работа станции водоподготовки - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа станции водоподготовки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Фокино Приморского края частично восстановили водоснабжение после отключения гидроузла из-за ухудшения качества воды.
  • Около 15 процентов жителей Фокино уже получают воду, на время ограничения организован подвоз питьевой воды.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Водоснабжение частично восстановили в городе Фокино Приморского края, где из-за ухудшения качества воды после ливней в среду отключили гидроузел, сообщили РИА Новости в КГУП "Примтеплоэнерго".
Фокино в Приморье остался без воды 15 июля: в "Примтеплоэнерго" пояснили что из-за циклона резко ухудшилось качество воды в Волчанецком водохранилище и, чтобы не подавать не соответствующую сантребованиям воду, предприятие остановило работу гидроузла.
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"Сейчас вода уже подается части потребителей ЗАТО Фокино — около 15 процентов жителей", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил агентству, что на время ограничения организован подвоз питьевой воды: более 300 кубометров доставили в четверг.
По данным из открытых источников, население Фокино около 31 тысячи человек.
Во вторник в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за тайфуна "Бави" и штормового предупреждения. В четверг Примгидромет сообщил о выпадении почти месячной нормы осадков в крае за сутки.
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