В Фокино частично восстановили водоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Фокино Приморского края частично восстановили водоснабжение после отключения гидроузла из-за ухудшения качества воды.

Около 15 процентов жителей Фокино уже получают воду, на время ограничения организован подвоз питьевой воды.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Водоснабжение частично восстановили в городе Фокино Приморского края, где из-за ухудшения качества воды после ливней в среду отключили гидроузел, сообщили РИА Новости в КГУП "Примтеплоэнерго".

Фокино в Приморье остался без воды 15 июля: в " Примтеплоэнерго " пояснили что из-за циклона резко ухудшилось качество воды в Волчанецком водохранилище и, чтобы не подавать не соответствующую сантребованиям воду, предприятие остановило работу гидроузла.

"Сейчас вода уже подается части потребителей ЗАТО Фокино — около 15 процентов жителей", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил агентству, что на время ограничения организован подвоз питьевой воды: более 300 кубометров доставили в четверг.

По данным из открытых источников, население Фокино около 31 тысячи человек.