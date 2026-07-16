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Финал ЧМ-2026 по футболу: дата, время, во сколько начнётся, где смотреть Испания — Аргентина
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Футбол
 
18:12 16.07.2026

Финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина: дата, время, где смотреть

© Соцсети Лео МессиФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Соцсети Лео Месси
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Дата и время начала

Встреча состоится 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Как команды шли к финалу

Сборная Испании заняла первое место в группе, одолев команды команды Саудовской Аравии и Уругвая, а также сыграв вничью с Кабо-Верде. В 1/16 финала испанцы разгромили Австрию со счетом 3:0, затем поочередно победили Португалию и Бельгию, а в полуфинале разобрались с вице-чемпионами мира французами.
Аргентина в своей группе одержала три победы в трех матчах, уверенно справившись с командами Алжира, Австрии и Иордании. В плей-офф сборная Лионеля Скалони разобралась с Кабо-Верде, Египтом, Швейцарией и в полуфинале одолела Англию со счетом 2:1.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Испания
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