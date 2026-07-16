Финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина: дата, время, где смотреть

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины проведут финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Дата и время начала

Встреча состоится 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Как команды шли к финалу

Сборная Испании заняла первое место в группе, одолев команды команды Саудовской Аравии и Уругвая, а также сыграв вничью с Кабо-Верде. В 1/16 финала испанцы разгромили Австрию со счетом 3:0, затем поочередно победили Португалию и Бельгию, а в полуфинале разобрались с вице-чемпионами мира французами.