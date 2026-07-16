Валиева и Трусова против секс-символа: топ фигуристок, грозящих звездам

Кто осмелится победить вернувшихся Валиеву и Трусову? В России есть такие фигуристки. РИА Новости публикует список новых соперниц наших суперзвезд, истинную силу которых вы пока даже не представляете.

Мария Захарова

Стала одним из главных открытий прошлого сезона. До осени 2025 года не воспринималась как очевидная претендентка на пьедестал чемпионата России – только вернулась после тяжелой травмы, солидный возраст, не самая яркая юниорская карьера. Прорыв случился резко, без артподготовки.

На дебютном взрослом чемпионате России Захарова исполнила в произвольной программе два четверных тулупа и набрала 217,73 балла, завоевав бронзовую медаль. Ощущение, что если бы не олимпийский сезон, Мария могла бы оказаться выше.

Главная особенность ее истории — возраст. Захарова завоевала первую медаль чемпионата страны в 18 лет, когда многие одиночницы уже сталкиваются с трудностями в ультра-си.

Тренер

Мария тренируется у своей матери Анны Царевой в школе ЦСКА. Анна Владимировна поставила дочь на лед, когда Маше не было и двух лет. Карьера дочери всегда была для нее приоритетом.

По словам Царевой, дома они могут обсуждать фигурное катание, а на тренировке она способна пожалеть дочь после болезненного падения или неудачного элемента. Тренер называет этот формат гармоничным процессом, в котором материнская поддержка не исчезает после выхода на лед. Этот подход и привел Захарову к результату.

Перед стартом сезона в команде Захаровой произошло пусть и временное, но усиление. Фигуристка проводит сборы в США под руководством Рафаэла Арутюняна –тренера, умеющего открывать новые грани таланта спортсменов.

Новый контент

Главное техническое оружие Захаровой — четверной тулуп. В Магнитогорске осенью 2025 года она успешно включила один квад в произвольную программу. На чемпионате России исполнила уже два четверных тулупа, а на Кубке Первого канала вновь справилась с этим прыжком.

Перед новым сезоном вопрос связан уже не с самим наличием ультра-си, а с его стабильностью. На отдельных стартах Мария доказала, что способна исполнять два четверных в одной программе. Теперь ей необходимо приблизить этот уровень к постоянному соревновательному контенту.

Пока нет подтвержденной информации о разучивании Захаровой нового вида четверного прыжка или тройного акселя. Поэтому ее реальным техническим ориентиром остается закрепление тулупа и возможность исполнять его несколько раз за прокат.

Программы

Постановщиком произвольной программы Захаровой стал Артем Федорченко. Музыку и стиль пока не раскрывали – но можно предположить, что упор в постановках будет сделан на внешних данных фигуристки. Сама она в недавнем интервью Спортсу говорила, что свою манеру катания характеризует как "секси" - и в программах это находит отражение.

В межсезонье объявила о завершении карьеры титулованная бельгийка Луна Хендрикс. В последние годы она была одной из самых ярких, эпатажных и сексуальных фигуристок мира. Захарова, кажется, вполне способна заменить ее – а то и превзойти.

© Личный архив Марии Захаровой Детское фото фигуристки Марии Захаровой © Личный архив Марии Захаровой Детское фото фигуристки Марии Захаровой

София Дзепка

Подходит к новому сезону в статусе победительницы Финала юниорского Гран-при. В Челябинске она набрала солидные 223,55 балла (второй лучший результат сезона как в России, так и в мире) и опередила занявшую второе место Лидию Плескачеву более чем на 15 баллов. До финала София выиграла оба своих этапа серии.

Ее конкурентные преимущества не ограничиваются прыжковой сложностью. В финале Дзепка получила максимальные уровни за вращения и дорожки шагов, а большинство судей оценивали качество исполнения элементов положительными надбавками. Сейчас она, пожалуй, одна из самых сбалансированных фигуристок мира. И следующий сезон на внутрироссийском уровне станет для нее дебютным во взрослых.

Тренер

С начала 2022 года Дзепка занимается в ЦСКА у Екатерины Моисеевой. Пару лет назад она стала заметным тренером на российском уровне – вывела сразу три своих топовых ученицы. Сначала наиболее ярко сияли Алена Принева, бомбившая четверными лутцами, и совсем еще юная Милана Лебедева. Затем Принева перешла в команду Этери Тутберидзе, Лебедева сменила несколько школ и остановилась на "Снежных Барсах" Светланы Пановой. А лидером группы потихоньку стала Дзепка – и теперь кажется, что со временем этот статус сможет распространиться и на национальный топ.

© Фото : сайт ФФККР Фигуристка София Дзепка © Фото : сайт ФФККР Фигуристка София Дзепка

Новый контент

В прошлом сезоне главным ультра-си Дзепки был четверной тулуп. В Финале Гран-при она исполнила два таких прыжка. До этого София побеждала соперниц с более дорогим контентом за счет чистоты исполнения и второй оценки. В Челябинске она впервые совместила свое прежнее преимущество в презентации с двумя четверными в одной программе – и набрала баллы, с которыми спокойно могла бы выиграть юниорский чемпионат мира.

Вероятно, в новом сезоне основной технической задачей останется стабилизация двух четверных тулупов. Для Дзепки особенно важно сохранить прежнее качество элементов после усложнения прыжкового набора - именно чистота программ отличала ее от многих более рискованных соперниц. Впрочем, полностью исключать появление нового типа ультра-си нельзя. К примеру, тройной аксель – чем не помощник? Ведь его, в отличие от четверных прыжков, можно исполнять и в короткой, и в произвольной программах.

Наличие второго вида сложных прыжков позволит ей стать одной из самых техничных фигуристок в рамках взрослого чемпионата России. Но и один лишь тулуп способен дать ей многое. Так что решение о том, идти на риск или нет, рациональнее будет принимать накануне выступлений.

Программы

Кое-какая информация о новых программах Дзепки уже имеется. Короткую поставили Илья Авербух, с которым София сотрудничала и в прошлом сезоне, в соавторстве с Андреем Ежловым. Над произвольной работал Федорченко. Хореограф публиковал фрагменты постановочного процесса, однако предложил аудитории самостоятельно угадать выбранную композицию, не раскрывая ее официально.

Что же касается короткой программы, то она, по данным РИА Новости, с одной стороны, будет в привычном для нее "балетном" стиле. А с другой, музыкальные мотивы станут более акцентными, с уклоном в испанский стиль – что важно для демонстрации широты ее творческого потенциала.

Лидия Плескачева

Завершила прошлый сезон серебром первенства России среди юниоров и вторым местом в Финале юниорского Гран-при. Серебро первенства стало для Лидии особенно важным после перелома ноги и сложного периода восстановления. Сама она назвала эту награду самой ценной в карьере и отметила, что трудности помогли ей обнаружить в себе соревновательный характер.

Плескачева выделяется сочетанием технической сложности и выразительного катания. Как и Дзепка, в этом году переходит на взрослый уровень, но, в отличие от вышеуказанных фигуристок, в данном списке занимает роль "темной лошадки". Обманываться, впрочем, не стоит – при чистом исполнении своего технического контента (в наличии и тройной аксель, и четверной сальхов – на тренировках был и четверной тулуп) в сочетании с высоким уровнем хореографии и постановок она способна на по-настоящему большие свершения.

Тренер

Лидия тренируется в группе Светланы Пановой. Именно там она сформировалась как фигуристка, для которой сложные прыжки не отменяют внимания к хореографии и качеству скольжения – фирменный знак школы.

После серебра первенства России Плескачева отдельно отметила поддержку тренеров, родителей и близких. По ее словам, окружение постоянно находилось рядом и помогало справляться с последствиями травмы и неудачными тренировками.

Новый контент

Плескачева владеет тройным акселем, который исполняет уже несколько сезонов, и четверным сальховом.

По словам фигуристки, сальхов пока дается ей сложнее, чем аксель. После первенства страны Лидия заявила, что намерена усложнять контент и еще не достигла собственного максимума. О чем конкретно шла речь – пока вопрос, но появления в программах еще одного вида ультра-си исключать нельзя. Скажем, тот же четверной тулуп, попытки которого уже случались на тренировках.

Несколько видов ультра-си на выбор сформируют не только мощную заявку в максимально возможном виде, но и дадут ей пространство для маневра в перекраивании программ под определенные нужды. Подобная универсальность никогда не бывает лишней.

Программы

После первенства России спортсменка допускала возможность сохранения произвольной на новый сезон. Та программа под попурри из треков Queen получилась не только детально проработанной хореографически, но и очень яркой в плане визуального образа. "Снежных Барсов" в плане программ можно считать одной из самых оригинальных и новаторских школ России, и в этой постановке данный тезис отразился в полной мере.

Сохранение произвольной выглядело бы понятным шагом. Постановка прошлого сезона позволяла Лидии показать все сильнейшие стороны своего катания - исполнить несколько элементов ультра-си и одновременно использовать преимущество в хореографии и выразительности.