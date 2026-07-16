Источник: Валиева и Трусова подали заявление на участие в стартах ISU

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Возобновившие карьеру российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что спортсменки заполнили специальную форму согласия с нейтральным статусом. Дополнительных анкет на нейтральный статус и прочих соответствующих документов спортсменам, по данным РИА Новости, не предлагается. Параллельно с этим соискатели должны будут заполнить стандартную заявочную форму для участия в соревнованиях, подать ее нужно за две недели до старта турнира.