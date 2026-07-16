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Источник: Валиева и Трусова подали заявление на участие в стартах ISU - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Фигурное катание
 
12:56 16.07.2026
Источник: Валиева и Трусова подали заявление на участие в стартах ISU

Валиева и Трусова подали заявки на участие в турнирах ISU в нейтральном статусе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
  • Для участия в соревнованиях спортсменки заполнили специальную форму согласия с нейтральным статусом и стандартную заявочную форму.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Возобновившие карьеру российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что спортсменки заполнили специальную форму согласия с нейтральным статусом. Дополнительных анкет на нейтральный статус и прочих соответствующих документов спортсменам, по данным РИА Новости, не предлагается. Параллельно с этим соискатели должны будут заполнить стандартную заявочную форму для участия в соревнованиях, подать ее нужно за две недели до старта турнира.
Ранее Валиева и Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. Фигуристки вошли в основной состав сборной Москвы на сезон-2026/27.
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