Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank, оставив в силе решение о взыскании в пользу ЦБ РФ.

Арбитражный суд Москвы в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы, который в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России, сообщил РИА Новости участник заседания, прошедшего в закрытом режиме.

"Решение оставили в силе", - сказал собеседник агентства.

Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

После того как апелляционный суд отклонил жалобу ответчика, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Ранее, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил это решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.

Апелляционная жалоба Euroclear на решение суда первой инстанции поступила в апелляционный суд 1 июля. Ее рассмотрение в четверг продолжалось около шести часов.