Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank, оставив в силе решение о взыскании в пользу ЦБ РФ.
- Арбитражный суд Москвы в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на решение арбитражного суда Москвы, который в мае взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России, сообщил РИА Новости участник заседания, прошедшего в закрытом режиме.
"Решение оставили в силе", - сказал собеседник агентства.
Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
После того как апелляционный суд отклонил жалобу ответчика, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Ранее, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил это решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения.
Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.
Апелляционная жалоба Euroclear на решение суда первой инстанции поступила в апелляционный суд 1 июля. Ее рассмотрение в четверг продолжалось около шести часов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.