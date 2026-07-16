В ДР Конго толпа атаковала больницу с больными Эболой, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Разъяренная толпа атаковала больницу в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго.

Пациенты, лечившиеся от Эболы, сбежали из больницы после нападения.

Армия ДР Конго начала расследование происшествия, а гуманитарная организация Samaritan's Purse эвакуировала свой персонал из центра лечения Эболы рядом с атакованной больницей.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разъяренная толпа атаковала больницу на востоке Демократической Республики Конго, пациенты, лечившиеся от Эболы, сбежали, сообщает агентство Разъяренная толпа атаковала больницу на востоке Демократической Республики Конго, пациенты, лечившиеся от Эболы, сбежали, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника больницы, медицинского биолога Франсуа Берокана Удероса.

По данным агентства, инцидент произошел в среду в больнице в провинции Итури из-за смерти женщины, которая пришла в больницу рожать, но скончалась от анемии. Как отметил Удерос, родственники пациентки предложили сдать кровь для переливания, однако медучреждение отказалось это сделать, так как переливание крови запрещено во время вспышки Эболы.

"Женщина скончалась около 15.00 (17.00 по мск - ред.), а вскоре после этого началось нападение на больницу... Несколько из находившихся там пациентов, всего их было до десяти, сбежали", - отмечает агентство со ссылкой на Удероса.

Как сообщил медицинский биолог больницы, толпа бросала камни и ломала ограждения во время штурма больницы.

"Медицинская бригада с тех пор покинула больницу. Генератор, обеспечивавший электроэнергией медучреждение, больше не работает, и пациенты сбежали", - приводит агентство слова Удероса.

По данным агентства, армия ДР Конго сообщила, что начала расследование происшествия в больнице в Итури. Рейтер добавляет со ссылкой на представителя гуманитарной организации Samaritan's Purse Кена Айзекса, что на фоне инцидента организация эвакуировала свой персонал из центра лечения Эболы, находившегося рядом с атакованной больницей.