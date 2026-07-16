Рейтинг@Mail.ru
В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 16.07.2026
В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

ВОЗ: в Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

© AP Photo / Hajarah NalwaddaБольница Кибули в столице Уганды
Больница Кибули в столице Уганды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Hajarah Nalwadda
Больница Кибули в столице Уганды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последний пациент, проходивший лечение от лихорадки Эбола в Уганде, был выписан домой.
  • С его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости. Последний пациент, проходивший в Уганде лечение от лихорадки Эбола, был выписан домой, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Уганде последний человек с подтвержденным заболеванием выписывается сегодня", - говорится в сообщении ВОЗ в Х.
Как уточнили в организации, с его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.
ВОЗ 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Онищенко заявил, что Эбола никогда не станет причиной новой пандемии
Вчера, 07:47
 
Здоровье - ОбществоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала