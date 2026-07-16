В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ Последний пациент, проходивший лечение от лихорадки Эбола в Уганде, был выписан домой.

С его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.

ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости. Последний пациент, проходивший в Уганде лечение от лихорадки Эбола, был выписан домой, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Х. "В Уганде последний человек с подтвержденным заболеванием выписывается сегодня", - говорится в сообщении ВОЗ

Как уточнили в организации, с его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.