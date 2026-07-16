В Уганде выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Последний пациент, проходивший лечение от лихорадки Эбола в Уганде, был выписан домой.
- С его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости. Последний пациент, проходивший в Уганде лечение от лихорадки Эбола, был выписан домой, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как уточнили в организации, с его выписки начинается 42-дневный период, по истечении которого вспышка в Уганде будет признана завершившейся. Общее число случаев составило 20, два человека скончались.
ВОЗ 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.