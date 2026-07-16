ФАС рассказала о согласовании цен на первые дженерики

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС России с января 2026 года согласовала снижение цен на 19 первых дженериков в среднем на 26,32%.

Цена на дженерик «Кобиметиниб-Промомед» снижена на 40% относительно стоимости референтного препарата «Котеллик».

В первом полугодии 2026 года ФАС провела экономический анализ 4244 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с января согласовала 19 цен на первые дженерики, цены снижены в среднем на 26,32%, сообщила служба.

"С января 2026 года снижено 19 цен на первые дженерики (12 МНН) в среднем на 26,32%. Этого удалось достичь за счет проведения ведомством экономического анализа цен производителей на включенные в перечень ЖНВЛП препараты", - говорится в сообщении

Цена на первый отечественный дженерик "Кобиметиниб-Промомед" для лечения онкологических заболеваний снижена на 40% относительно стоимости референтного препарата "Котеллик", привели пример в ведомстве.

Также цена на первый отечественный дженерик "Парикальцитол Фармасинтез" для профилактики и лечения эндокринной системы снижена в среднем на 12,99% относительно стоимости референтного препарата "Земплар", добавили там.

"Всего в первом полугодии 2026 года служба провела экономический анализ 4244 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП (463 МНН). Из них согласовано 3087 цен, в том числе 229 (38 МНН) – для устранения рисков возникновения дефицита препаратов", - подчеркнули в ФАС