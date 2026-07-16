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ФАС рассказала о согласовании цен на первые дженерики - РИА Новости, 16.07.2026
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10:44 16.07.2026
ФАС рассказала о согласовании цен на первые дженерики

ФАС с января согласовала 19 цен на первые дженерики

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС России с января 2026 года согласовала снижение цен на 19 первых дженериков в среднем на 26,32%.
  • Цена на дженерик «Кобиметиниб-Промомед» снижена на 40% относительно стоимости референтного препарата «Котеллик».
  • В первом полугодии 2026 года ФАС провела экономический анализ 4244 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с января согласовала 19 цен на первые дженерики, цены снижены в среднем на 26,32%, сообщила служба.
"С января 2026 года снижено 19 цен на первые дженерики (12 МНН) в среднем на 26,32%. Этого удалось достичь за счет проведения ведомством экономического анализа цен производителей на включенные в перечень ЖНВЛП препараты", - говорится в сообщении.
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Цена на первый отечественный дженерик "Кобиметиниб-Промомед" для лечения онкологических заболеваний снижена на 40% относительно стоимости референтного препарата "Котеллик", привели пример в ведомстве.
Также цена на первый отечественный дженерик "Парикальцитол Фармасинтез" для профилактики и лечения эндокринной системы снижена в среднем на 12,99% относительно стоимости референтного препарата "Земплар", добавили там.
"Всего в первом полугодии 2026 года служба провела экономический анализ 4244 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП (463 МНН). Из них согласовано 3087 цен, в том числе 229 (38 МНН) – для устранения рисков возникновения дефицита препаратов", - подчеркнули в ФАС.
В службе отметили, что проводимый экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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