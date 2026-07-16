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Легковушка столкнулась с грузовиком под Саратовом, два человека погибли - РИА Новости, 16.07.2026
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10:16 16.07.2026 (обновлено: 11:38 16.07.2026)
Легковушка столкнулась с грузовиком под Саратовом, два человека погибли

В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

© Фото : Госавтоинспекция 64/TelegramПоследствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция 64/Telegram
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Красный Кут Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet Niva с грузовиком Freightliner.
  • В результате ДТП два человека погибли, двое пострадали.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в городе Красный Кут Саратовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 8.45 мск в четверг вблизи дома № 26 по Краснокутскому тупику. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в стоявший грузовик Freightliner.
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"В результате ДТП водитель и пассажир женщина (данные уточняются) автомобиля Chevrolet Niva погибли. Два пассажира Chevrolet Niva женщины (данные уточняются) доставлены в медицинское учреждение", - уточнили журналистам в областной ГАИ.
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