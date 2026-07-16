Легковушка столкнулась с грузовиком под Саратовом, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Красный Кут Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet Niva с грузовиком Freightliner.
- В результате ДТП два человека погибли, двое пострадали.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в городе Красный Кут Саратовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 8.45 мск в четверг вблизи дома № 26 по Краснокутскому тупику. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в стоявший грузовик Freightliner.
«
"В результате ДТП водитель и пассажир женщина (данные уточняются) автомобиля Chevrolet Niva погибли. Два пассажира Chevrolet Niva женщины (данные уточняются) доставлены в медицинское учреждение", - уточнили журналистам в областной ГАИ.