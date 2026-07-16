Легковушка столкнулась с грузовиком под Саратовом, два человека погибли

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"В результате ДТП водитель и пассажир женщина (данные уточняются) автомобиля Chevrolet Niva погибли. Два пассажира Chevrolet Niva женщины (данные уточняются) доставлены в медицинское учреждение", - уточнили журналистам в областной ГАИ.