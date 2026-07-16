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Ливийский министр назвал Россию другом Африки - РИА Новости, 16.07.2026
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17:41 16.07.2026
Ливийский министр назвал Россию другом Африки

Исса Абдель Маджид назвал Россию другом Ливии

© Фото : Public domainМинистр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид
Министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Public domain
Министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, заявил министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджи.
  • Отношения России с африканскими странами, включая Мали, Нигер и Чад, строятся на взаимном уважении и общих интересах.
  • Россия не вмешивается во внутренние дела Ливии, решения принимаются самими ливийцами.
БЕНГАЗИ, 16 июл — РИА Новости. Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, а отношения с ней строятся на взаимном уважении, общих интересах и невмешательстве во внутренние дела, заявил РИА Новости министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид.
"Россия — дружественная Ливии и Африке страна. У нее хорошие отношения с рядом африканских государств, включая Мали, Нигер и Чад. Эти отношения основаны на взаимных интересах и сотрудничестве", — сказал Абдель Маджид.
По словам министра, Россия не является колониальной державой и, как и другие государства, стремится защищать свои интересы, однако делает это в рамках взаимовыгодного взаимодействия.
Политик подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Ливии, а решения на территориях, контролируемых Ливийской национальной армией и назначенным парламентом правительством, принимаются самими ливийцами.
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