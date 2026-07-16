Краткий пересказ от РИА ИИ Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, заявил министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджи.

Отношения России с африканскими странами, включая Мали, Нигер и Чад, строятся на взаимном уважении и общих интересах.

Россия не вмешивается во внутренние дела Ливии, решения принимаются самими ливийцами.

БЕНГАЗИ, 16 июл — РИА Новости. Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, а отношения с ней строятся на взаимном уважении, общих интересах и невмешательстве во внутренние дела, заявил РИА Новости министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид.

"Россия — дружественная Ливии Африке страна. У нее хорошие отношения с рядом африканских государств, включая Мали, Нигер и Чад. Эти отношения основаны на взаимных интересах и сотрудничестве", — сказал Абдель Маджид.

По словам министра, Россия не является колониальной державой и, как и другие государства, стремится защищать свои интересы, однако делает это в рамках взаимовыгодного взаимодействия.