Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, заявил министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджи.
- Отношения России с африканскими странами, включая Мали, Нигер и Чад, строятся на взаимном уважении и общих интересах.
- Россия не вмешивается во внутренние дела Ливии, решения принимаются самими ливийцами.
БЕНГАЗИ, 16 июл — РИА Новости. Россия является дружественным государством для Ливии и ряда африканских стран, а отношения с ней строятся на взаимном уважении, общих интересах и невмешательстве во внутренние дела, заявил РИА Новости министр по делам Африки назначенного парламентом правительства Ливии Исса Абдель Маджид.
По словам министра, Россия не является колониальной державой и, как и другие государства, стремится защищать свои интересы, однако делает это в рамках взаимовыгодного взаимодействия.
Политик подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Ливии, а решения на территориях, контролируемых Ливийской национальной армией и назначенным парламентом правительством, принимаются самими ливийцами.