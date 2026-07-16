Диетолог рассказала, из-за чего чаще всего возникает тяга к сладкому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тяга к сладкому чаще всего возникает из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний.
- Хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают риск импульсивного переедания, а недостаток сна влияет на уровень гормонов, управляющих чувством голода.
- Тяга к сладкому перед менструацией у женщин объясняется физиологическими реакциями, связанными с изменением чувствительности к инсулину и колебаниями гормонов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тяга к сладкому чаще всего возникает из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний, рассказала врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова.
"Тяга к сладкому и мучному чаще всего возникает не из-за отсутствия силы воли. Пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием, уровнем стресса, качеством сна и гормональными колебаниями. Довольно часто еда становится способом успокоиться или снизить тревогу", - сказала Ефимова в беседе с "Лентой.ру".
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По словам врача, хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают риск импульсивного переедания, а недостаток сна снижает уровень лептина и повышает грелин, из-за чего мозг ищет быстрый источник энергии. Высококалорийная еда при стрессе активирует дофаминовую систему и дает временное облегчение, но этот эффект кратковременный, пояснила Ефимова.
"Перед менструацией многие женщины сильнее тянутся к сладкому из-за изменения чувствительности к инсулину и колебаний гормонов - это во многом физиологическая реакция", - отметила Ефимова.
Кроме того, вызывать непреодолимую тягу к сладкому могут большие перерывы между приемами пищи, недостаток белка и клетчатки в рационе, а также постоянная доступность выпечки и десертов, заключила диетолог.
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