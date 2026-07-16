Диетолог рассказала, из-за чего чаще всего возникает тяга к сладкому

Краткий пересказ от РИА ИИ Тяга к сладкому чаще всего возникает из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний.

Хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают риск импульсивного переедания, а недостаток сна влияет на уровень гормонов, управляющих чувством голода.

Тяга к сладкому перед менструацией у женщин объясняется физиологическими реакциями, связанными с изменением чувствительности к инсулину и колебаниями гормонов.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тяга к сладкому чаще всего возникает из-за стресса, недостатка сна и гормональных колебаний, рассказала врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова.

"Тяга к сладкому и мучному чаще всего возникает не из-за отсутствия силы воли. Пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием, уровнем стресса, качеством сна и гормональными колебаниями. Довольно часто еда становится способом успокоиться или снизить тревогу", - сказала Ефимова в беседе с "Лентой.ру"

По словам врача, хронический стресс и высокий уровень кортизола повышают риск импульсивного переедания, а недостаток сна снижает уровень лептина и повышает грелин, из-за чего мозг ищет быстрый источник энергии. Высококалорийная еда при стрессе активирует дофаминовую систему и дает временное облегчение, но этот эффект кратковременный, пояснила Ефимова.

"Перед менструацией многие женщины сильнее тянутся к сладкому из-за изменения чувствительности к инсулину и колебаний гормонов - это во многом физиологическая реакция", - отметила Ефимова.