Саботаж решения МОК по России оставит Европу без турниров

Решение исполкома МОК о восстановлении статуса ОКР фактически дало международным спортивным федерациям зеленый свет на полный допуск российских спортсменов. Последний глобальный бастион пал. На сегодняшний день таких федераций — тринадцать, причем четыре из них приняли решение по допуску россиян в течение недели после исполкома МОК. Юниоров допускают еще больше — 22 международные спортивные федерации, признанные МОК. Список регулярно пополняется.

Как нам удалось изменить отношение МОК к ОКР? Лишение статуса последовало в 2023 году после включения в состав нашего национального комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Что это за структуры? Региональные олимпийские советы существовали в России и ряде постсоветских стран, но не выполняли никаких значимых функций, зато обходились бюджету в 100 миллионов рублей ежегодно.

В декабре 2024 года Олимпийское собрание России приняло решение исключить из состава ОКР все 89 олимпийских советов регионов России. Речь шла не о каких-либо территориальных вопросах, а об административной реформе, сэкономившей деньги и устранившей юридические основания для претензий со стороны МОК.

Сегодня Олимпийский комитет России восстановлен в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы.

Первая — действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций. Мы уже видели запрет на въезд российских саночников в Латвию, отказ властей Румынии, Португалии, Германии в использовании флага и гимна России на соревнованиях. Ряд европейских государств угрожают МОК, хотя решения по допуску россиян уже приняты международными федерациями и обжалованию не подлежат.

У МОК нет полномочий давать указания правительствам. Однако международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. После ситуации с отказом Индонезии выдать визы участникам чемпионата мира из Израиля МОК рекомендовал федерациям закрепить в своих правилах обязательные гарантии допуска всех атлетов, прошедших спортивный отбор. Это важный международный стандарт, который сегодня должен применяться ко всем без исключения. За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша. На очереди Латвия, Литва, Германия — их ждут неприятные сюрпризы.

Вторая задача — продолжить работу с теми международными федерациями, которые пока сохраняют ограничения. Здесь главное — профессиональный диалог и юридическая работа. Такая стратегия уже доказала свою эффективность. По решению судебных и арбитражных инстанций мы добились допуска на соревнования наших лыжников, саночников, бобслеистов. Риск судебного иска уже вынудил дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировать решение ее совета о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В решении указано, что представленные федерацией аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Судебные перспективы есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась.

Показательно, что даже в тех федерациях, где еще недавно существовало жесткое неприятие возвращения России, позиция постепенно меняется. Например, президент Международной федерации хоккея с мячом швед Хенрик Нильссон ушел в отставку из-за несогласия с большинством членов исполкома федерации по поводу допуска российских команд. Нильссон публично выступил против, тогда как остальное руководство выступает за.

Это наглядно показывает изменение общего настроя в мировом спорте.