Дегтярев ответил противодействующим российским спортсменам странам

"Сегодня Олимпийский комитет России восстановлен в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы. Первая - действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций. Мы уже видели запрет на въезд российских саночников в Латвию, отказ властей Румынии, Португалии, Германии в использовании флага и гимна России на соревнованиях. Ряд европейских государств угрожают МОК, хотя решения по допуску россиян уже приняты международными федерациями и обжалованию не подлежат", - сказал Дегтярев.

"У МОК нет полномочий давать указания правительствам. Однако международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. После ситуации с отказом Индонезии выдать визы участникам чемпионата мира из Израиля МОК рекомендовал федерациям закрепить в своих правилах обязательные гарантии допуска всех атлетов, прошедших спортивный отбор. Это важный международный стандарт, который сегодня должен применяться ко всем без исключения. За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша. На очереди Латвия, Литва, Германия - их ждут неприятные сюрпризы", - добавил он.