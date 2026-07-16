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Дегтярев ответил противодействующим российским спортсменам странам - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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10:08 16.07.2026
Дегтярев ответил противодействующим российским спортсменам странам

Дегтярев: противодействующие России страны столкнутся с неприятными сюрпризами

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов.
  • Некоторые национальные правительства препятствуют исполнению решений МОК и международных спортивных федераций, например, запрещая въезд российским спортсменам или отказывая в использовании флага и гимна России на соревнованиях.
  • За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша, и подобные "неприятные сюрпризы" могут ожидать Латвию, Литву и Германию, заявил Михаил Дегтярев.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что противодействующие российским спортсменам страны и их спортивные федерации столкнутся с неприятными сюрпризами.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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9 июля, 15:48
"Сегодня Олимпийский комитет России восстановлен в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы. Первая - действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций. Мы уже видели запрет на въезд российских саночников в Латвию, отказ властей Румынии, Португалии, Германии в использовании флага и гимна России на соревнованиях. Ряд европейских государств угрожают МОК, хотя решения по допуску россиян уже приняты международными федерациями и обжалованию не подлежат", - сказал Дегтярев.
"У МОК нет полномочий давать указания правительствам. Однако международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. После ситуации с отказом Индонезии выдать визы участникам чемпионата мира из Израиля МОК рекомендовал федерациям закрепить в своих правилах обязательные гарантии допуска всех атлетов, прошедших спортивный отбор. Это важный международный стандарт, который сегодня должен применяться ко всем без исключения. За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша. На очереди Латвия, Литва, Германия - их ждут неприятные сюрпризы", - добавил он.
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Вчера, 09:00
 
СпортРоссияЛатвияГерманияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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