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В Дагестане задержали водителя, стрелявшего в другого мужчину из травматики - РИА Новости, 16.07.2026
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17:36 16.07.2026 (обновлено: 17:50 16.07.2026)
В Дагестане задержали водителя, стрелявшего в другого мужчину из травматики

МВД: в Дагестане задержали стрелявшего в ходе конфликта на дороге мужчину

© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramТравматический пистолет, из которого мужчина выстрелил в водителя в Дагестане
Травматический пистолет, из которого мужчина выстрелил в водителя в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МВД по Республике Дагестан/Telegram
Травматический пистолет, из которого мужчина выстрелил в водителя в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане 25-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в колено 22-летнему водителю во время конфликта на дороге.
  • Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего — в отдел, оружие изъято, возбуждено уголовное дело.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Житель Дагестана во время конфликта на дороге выстрелил в другого водителя из травматического оружия, он задержан, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Оперативниками Кумторкалинского района совместно с коллегами из уголовного розыска установлено, что… на окраине села Тюбе 25-летний местный житель в ходе скандала из своего травматического пистолета выстрелил в колено 22-летнему жителю Ленинкента. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелявшего - в отдел", – говорится в сообщении.
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Задержанный объяснил, что во время движения на автодороге он создал помеху другому водителю, из-за чего между ними случилась словесная перепалка. В итоге он выстрелил в того, кому создал помеху на дороге.
Оружие полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКумторкалинский районРоссия
 
 
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