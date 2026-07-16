В Дагестане задержали водителя, стрелявшего в другого мужчину из травматики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане 25-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в колено 22-летнему водителю во время конфликта на дороге.
- Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего — в отдел, оружие изъято, возбуждено уголовное дело.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Житель Дагестана во время конфликта на дороге выстрелил в другого водителя из травматического оружия, он задержан, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Оперативниками Кумторкалинского района совместно с коллегами из уголовного розыска установлено, что… на окраине села Тюбе 25-летний местный житель в ходе скандала из своего травматического пистолета выстрелил в колено 22-летнему жителю Ленинкента. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелявшего - в отдел", – говорится в сообщении.
Задержанный объяснил, что во время движения на автодороге он создал помеху другому водителю, из-за чего между ними случилась словесная перепалка. В итоге он выстрелил в того, кому создал помеху на дороге.
Оружие полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
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