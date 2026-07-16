Сдерживание чихания может привести к повреждению легких, отметила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отоларинголог Анна Жуйкова предупредила, что сдерживание чихания в редких случаях может приводить к серьезным осложнениям, включая повреждение легких.
- При сдерживании чихания воздух создает резкое давление в носоглотке и ушах, что может привести к заложенности, боли, временному снижению слуха, а также к повреждению мелких сосудов носа и глаз.
- Врач советует не подавлять чихание, а чихать в салфетку или сгиб локтя, и рекомендует обратиться к врачу при появлении сильной боли в ухе, снижении слуха, носовом кровотечении, головокружении или боли в области шеи после попытки сдержать чихание.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сдерживание чихания в редких случаях может приводить к серьезным осложнениям, включая повреждение легких, предупредила отоларинголог "СМ-Клиника" Анна Жуйкова.
"В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям - повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя", - сказала Жуйкова "Газете.Ru".
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По словам врача, при сдерживании чихания воздух создает резкое давление в носоглотке и ушах, что чаще всего приводит к заложенности, боли, временному снижению слуха, шуму, а также к повреждению мелких сосудов носа и глаз с кровотечением или покраснением.
Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими ЛОР-болезнями, повышенным давлением, после операций на носу или ушах и с сосудистыми патологиями, подчеркнула Жуйкова.
Врач советует не подавлять чихание, а чихать в салфетку или сгиб локтя, чтобы не создавать опасного давления и не распространять инфекцию.
"Если после попытки сдержать чихание появились сильная боль в ухе, снижение слуха, выраженное носовое кровотечение, головокружение или боль в области шеи, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Обычно серьезных последствий не возникает, однако важно исключить травму лор-органов", - заключила Жуйкова.