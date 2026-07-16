Сдерживание чихания может привести к повреждению легких, отметила врач

Краткий пересказ от РИА ИИ Отоларинголог Анна Жуйкова предупредила, что сдерживание чихания в редких случаях может приводить к серьезным осложнениям, включая повреждение легких.

При сдерживании чихания воздух создает резкое давление в носоглотке и ушах, что может привести к заложенности, боли, временному снижению слуха, а также к повреждению мелких сосудов носа и глаз.

Врач советует не подавлять чихание, а чихать в салфетку или сгиб локтя, и рекомендует обратиться к врачу при появлении сильной боли в ухе, снижении слуха, носовом кровотечении, головокружении или боли в области шеи после попытки сдержать чихание.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сдерживание чихания в редких случаях может приводить к серьезным осложнениям, включая повреждение легких, предупредила отоларинголог "СМ-Клиника" Анна Жуйкова.

"В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям - повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя", - сказала Жуйкова "Газете.Ru"

По словам врача, при сдерживании чихания воздух создает резкое давление в носоглотке и ушах, что чаще всего приводит к заложенности, боли, временному снижению слуха, шуму, а также к повреждению мелких сосудов носа и глаз с кровотечением или покраснением.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими ЛОР-болезнями, повышенным давлением, после операций на носу или ушах и с сосудистыми патологиями, подчеркнула Жуйкова.

Врач советует не подавлять чихание, а чихать в салфетку или сгиб локтя, чтобы не создавать опасного давления и не распространять инфекцию.