Черногория с 1 октября может отменить безвиз для россиян, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября.

Изменение визового режима связано с согласованием правил въезда в страну с ЕС в рамках обязательств Черногории как страны-кандидата на членство.

БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября, сообщила газета Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября, сообщила газета Dan на своем портале.

"По информации Dan, кабмин Черногории скоро мог бы принять решение о введении визового режима для российских и белорусских граждан, которое вероятнее всего, вступит в силу 1 октября", - передает издание со ссылкой на неназванный источник.

Отмечается, что причиной является согласование правил въезда в страну с ЕС во исполнение Подгорицей обязательств страны-кандидата на членство.

"Во втором туре гармонизации визового режима, который продлится до конца этого года, вероятнее всего окажутся Турция, а затем визы постепенно будут вводится для граждан КНР, ОАЭ, Катара и Бахрейна", - говорится в сообщении.

Черногория и Россия в 2008 году подписали соглашения о правилах въезда граждан двух стран, определен период для посещения в туристических целях без получения визы, но для учебы, работы или воссоединения семьи требуется получение визы, которая выдается в визовых центрах или диппредставительствах.