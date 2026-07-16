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Черногория с 1 октября может отменить безвиз для россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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17:05 16.07.2026 (обновлено: 17:07 16.07.2026)
Черногория с 1 октября может отменить безвиз для россиян, сообщили СМИ

Dan: Черногория с 1 октября может отменить безвизовый режим для россиян

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября.
  • Изменение визового режима связано с согласованием правил въезда в страну с ЕС в рамках обязательств Черногории как страны-кандидата на членство.
БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября, сообщила газета Dan на своем портале.
"По информации Dan, кабмин Черногории скоро мог бы принять решение о введении визового режима для российских и белорусских граждан, которое вероятнее всего, вступит в силу 1 октября", - передает издание со ссылкой на неназванный источник.
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Отмечается, что причиной является согласование правил въезда в страну с ЕС во исполнение Подгорицей обязательств страны-кандидата на членство.
"Во втором туре гармонизации визового режима, который продлится до конца этого года, вероятнее всего окажутся Турция, а затем визы постепенно будут вводится для граждан КНР, ОАЭ, Катара и Бахрейна", - говорится в сообщении.
Черногория и Россия в 2008 году подписали соглашения о правилах въезда граждан двух стран, определен период для посещения в туристических целях без получения визы, но для учебы, работы или воссоединения семьи требуется получение визы, которая выдается в визовых центрах или диппредставительствах.
Посольство Черногории в РФ в прошлом году сообщило, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта.
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