Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривал кандидатуру Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера после окончания контракта Стефано Пиоли.
- Идея назначения де ла Фуэнте не получила развития, поскольку он готовился к участию в чемпионате Европы со сборной Испании.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривал кандидатуру возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера после окончания контракта Стефано Пиоли, сообщает Calciomercato.
Пятилетний контракт Пиоли завершился в конце сезона-2023/24. Помимо де ла Фуэнте в списке кандидатов также были Хулен Лопетеги и Паулу Фонсека, который в итоге возглавил команду.
Отмечается, что идея назначения де ла Фуэнте главным тренером "Милана" не получила развития, поскольку специалист готовился к участию на чемпионате Европы со сборной Испании.
Де ла Фуэнте 65 лет, он стал тренером испанцев в январе 2023 года после отставки Луиса Энрике. Вместе со специалистом команда выиграла Лигу Наций в 2023 году и чемпионат Европы в 2024 году. Во вторник испанцы вышли в финал чемпионата мира, в котором 19 июля сыграют против действующих победителей турнира аргентинцев.