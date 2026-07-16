Главный тренер сборной Испании мог возглавить "Милан" в 2024 году

Де ла Фуэнте 65 лет, он стал тренером испанцев в январе 2023 года после отставки Луиса Энрике. Вместе со специалистом команда выиграла Лигу Наций в 2023 году и чемпионат Европы в 2024 году. Во вторник испанцы вышли в финал чемпионата мира, в котором 19 июля сыграют против действующих победителей турнира аргентинцев.