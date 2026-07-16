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Общежития должны быть доступны местным студенческим семьям, считают в ГД - РИА Новости, 16.07.2026
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16:19 16.07.2026
Общежития должны быть доступны местным студенческим семьям, считают в ГД

Буцкая: общежития должны быть доступны и иногородним, и местным студентам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что общежития должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям.
  • Минобрнауки России предложило ввести новый тип студенческого жилья — «университетские гостиницы».
  • Татьяна Буцкая поддержала идею создания современных студенческих общежитий гостиничного типа и привела в пример проект «Дом.РФ» в Тамбове.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общежития должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Ранее Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья "университетские гостиницы", которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости.
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"Важно переосмыслить формат общежитий. Они должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям, которые часто сталкиваются с жилищными трудностями", - сказала Буцкая "Парламентской газете".
По ее словам, предоставление таким парам жилья по льготной арендной ставке стало бы мощным стимулом для поддержки молодых семей и улучшения демографической ситуации.
В публикации уточняется, что идею создания современных студенческих общежитий гостиничного типа Буцкая также поддержала.
"Яркий пример - проект "Дом.РФ" в Тамбове: это комфортабельное жилье с продуманными планировками, качественным ремонтом, охраной и развитой инфраструктурой (от мест для хранения колясок до детских площадок)", - подчеркнула депутат.
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