Общежития должны быть доступны местным студенческим семьям, считают в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что общежития должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям.

Минобрнауки России предложило ввести новый тип студенческого жилья — «университетские гостиницы».

Татьяна Буцкая поддержала идею создания современных студенческих общежитий гостиничного типа и привела в пример проект «Дом.РФ» в Тамбове.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общежития должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее Минобрнауки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья "университетские гостиницы", которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости.

"Парламентской газете". "Важно переосмыслить формат общежитий. Они должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям, которые часто сталкиваются с жилищными трудностями", - сказала Буцкая

По ее словам, предоставление таким парам жилья по льготной арендной ставке стало бы мощным стимулом для поддержки молодых семей и улучшения демографической ситуации.

В публикации уточняется, что идею создания современных студенческих общежитий гостиничного типа Буцкая также поддержала.