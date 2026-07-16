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В Брянске расследуют дело о гибели младенца во время родов - РИА Новости, 16.07.2026
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22:57 16.07.2026
В Брянске расследуют дело о гибели младенца во время родов

В Брянске полиция расследует гибель младенца во время родов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске расследуется уголовное дело о гибели младенца во время родов в перинатальном центре.
  • Следственный комитет России ходатайствует о передаче дела из производства полиции в региональное управление СК.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Полиция расследует уголовное дело, возбужденное после гибели младенца во время родов в Брянске, региональное следственное управление СК просит передать это дело себе, сообщает Следственный комитет России.
В социальных сетях распространяется информация о гибели в начале июня ребенка во время родов в перинатальном центре Брянска. По словам женщины, представляющейся бабушкой погибшего малыша, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать ей кесарево сечение, но ей ответили, что она родит сама. Ребенок родился мертвым. Женщина утверждает, что в медицинских документах, связанных с беременностью и родами, а также в том, как произошедшее объяснили врачи, имеются противоречия.
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"В социальных медиа сообщается, что в перинатальном центре города Брянска в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах произошла гибель плода. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении СК России на платформе "Макс".
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, принятых процессуальных решениях и о том, на каком основании они приняты.
"Следственные органы СК России по Брянской области ходатайствуют перед надзорным ведомством об изъятии указанного уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в производство регионального СК России", - добавили в СК.
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