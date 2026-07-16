В Брянске расследуют дело о гибели младенца во время родов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брянске расследуется уголовное дело о гибели младенца во время родов в перинатальном центре.

Следственный комитет России ходатайствует о передаче дела из производства полиции в региональное управление СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Полиция расследует уголовное дело, возбужденное после гибели младенца во время родов в Брянске, региональное следственное управление СК просит передать это дело себе, сообщает Следственный комитет России.

В социальных сетях распространяется информация о гибели в начале июня ребенка во время родов в перинатальном центре Брянска . По словам женщины, представляющейся бабушкой погибшего малыша, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать ей кесарево сечение, но ей ответили, что она родит сама. Ребенок родился мертвым. Женщина утверждает, что в медицинских документах, связанных с беременностью и родами, а также в том, как произошедшее объяснили врачи, имеются противоречия.

"В социальных медиа сообщается, что в перинатальном центре города Брянска в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах произошла гибель плода. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении СК России на платформе "Макс"

Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, принятых процессуальных решениях и о том, на каком основании они приняты.