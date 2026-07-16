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Британия разработает новую баллистическую ракету для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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10:49 16.07.2026 (обновлено: 17:35 16.07.2026)
Британия разработает новую баллистическую ракету для Украины, пишут СМИ

Блумберг: Британия разработает новую баллистическую ракету для Украины

© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания разрабатывает новую баллистическую ракету и планирует передать ее Украине к 2027 году.
  • Программа получила название Nightfall, испытания должны начаться в течение следующих 12 месяцев.
  • Технические характеристики ракеты: дальность — 500 километров, масса боеголовки — 200 килограммов, максимальная стоимость — 800 тысяч фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости. Великобритания разработает новую баллистическую ракету и в следующем году передаст ее Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в британском Минобороны.
"Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем пять десятилетий баллистической ракеты, которая должна быть создана к концу следующего года", — говорится в публикации.
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Испытания должны начаться в течение следующих 12 месяцев, а поставки запланированы на конец 2027 года. При этом, по словам источников агентства, Минобороны скорректировало технические характеристики новых ракет, чтобы ускорить их разработку и передать Украине уже к 2027-му. Программа получила название Nightfall.
Дальность ракеты должна составлять 500 километров, масса боеголовки — 200 килограммов, а максимальная стоимость — 800 тысяч фунтов стерлингов. Предполагается, что Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, в условиях радиоэлектронных помех и сразу по несколько снарядов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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