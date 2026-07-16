Британия разработает новую баллистическую ракету для Украины, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания разрабатывает новую баллистическую ракету и планирует передать ее Украине к 2027 году.

Программа получила название Nightfall, испытания должны начаться в течение следующих 12 месяцев.

Технические характеристики ракеты: дальность — 500 километров, масса боеголовки — 200 килограммов, максимальная стоимость — 800 тысяч фунтов стерлингов.

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости. Великобритания разработает новую баллистическую ракету и в следующем году передаст ее Украине, пишет агентство Великобритания разработает новую баллистическую ракету и в следующем году передаст ее Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в британском Минобороны.

"Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем пять десятилетий баллистической ракеты, которая должна быть создана к концу следующего года", — говорится в публикации.

Испытания должны начаться в течение следующих 12 месяцев, а поставки запланированы на конец 2027 года. При этом, по словам источников агентства, Минобороны скорректировало технические характеристики новых ракет, чтобы ускорить их разработку и передать Украине уже к 2027-му. Программа получила название Nightfall.

Дальность ракеты должна составлять 500 километров, масса боеголовки — 200 килограммов, а максимальная стоимость — 800 тысяч фунтов стерлингов. Предполагается, что Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, в условиях радиоэлектронных помех и сразу по несколько снарядов.