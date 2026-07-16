Бразилия осудила решение США о введении пошлин на импорт из страны

"Бразильское правительство решительно осуждает решение, объявленное правительством США... Бразилия незамедлительно приступит к процедурам по активации инструментов, предусмотренных законом о взаимности, единогласно одобренным национальным конгрессом, и вновь поднимет этот вопрос в рамках механизма урегулирования споров ВТО", - написал Лула да Силва в X .

Лула да Силва подчеркнул, что власти Бразилии никогда не покидали стол переговоров, отстаивая национальные интересы. Он также пообещал, что правительство продолжит принимать меры для минимизации ущерба, нанесенного экономике и доходам бразильцев, а также будет и дальше диверсифицировать торговые партнерства и открывать новые рынки для товаров.