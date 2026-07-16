Бразилия осудила решение США о введении пошлин на импорт из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.
- Бразилия осудила решение США и планирует задействовать ответные меры.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Бразилия осудила решение США о введении пошлин на импорт из латиноамериканской страны, задействует ответные меры, сообщил президент Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.
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"Бразильское правительство решительно осуждает решение, объявленное правительством США... Бразилия незамедлительно приступит к процедурам по активации инструментов, предусмотренных законом о взаимности, единогласно одобренным национальным конгрессом, и вновь поднимет этот вопрос в рамках механизма урегулирования споров ВТО", - написал Лула да Силва в X.
Закон о взаимности предусматривает введение контрмер в ответ на ограничения во внешней торговле.
Лула да Силва подчеркнул, что власти Бразилии никогда не покидали стол переговоров, отстаивая национальные интересы. Он также пообещал, что правительство продолжит принимать меры для минимизации ущерба, нанесенного экономике и доходам бразильцев, а также будет и дальше диверсифицировать торговые партнерства и открывать новые рынки для товаров.
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