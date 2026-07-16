В Госдуме назвали удаление VK и "Макс" из Google Play санкционным давлением

Краткий пересказ от РИА ИИ Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play.

По словам Сергея Боярского, удаление приложений из Google Play является эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы.

Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в других магазинах приложений для Android, таких как RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play стало очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы, но попытки ограничить доступ к российским приложениям не остановят их развитие, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.

"Удаление приложений VK и мессенджера МАХ из Google Play стало очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы. Уже установленные приложения продолжают работать, а скачать и обновить их можно через российские и другие альтернативные магазины приложений", - написал Боярский в своем канале на платформе в " Макс ".

Он отметил, что сегодня все очевиднее, что ограничения вводятся в отношении тех проектов, которые помогают укреплять цифровой контур России, и гибридная война давно ведется и в цифровом пространстве.

"Попытки ограничить доступ к российским приложениям не остановят их развитие и лишь добавляют уверенности в том, что выбранный нами курс на укрепление цифрового суверенитета был верным и своевременным", - добавил парламентарий.

Пока приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.