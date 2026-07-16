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В Госдуме назвали удаление VK и "Макс" из Google Play санкционным давлением - РИА Новости, 16.07.2026
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15:44 16.07.2026
В Госдуме назвали удаление VK и "Макс" из Google Play санкционным давлением

Боярский: удаление VK и "Макс" из Google Play является санкционным давлением

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Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play.
  • По словам Сергея Боярского, удаление приложений из Google Play является эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы.
  • Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в других магазинах приложений для Android, таких как RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Удаление приложений VK и "Макс" из Google Play стало очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы, но попытки ограничить доступ к российским приложениям не остановят их развитие, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.
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"Удаление приложений VK и мессенджера МАХ из Google Play стало очередным эпизодом санкционного давления на российские цифровые сервисы. Уже установленные приложения продолжают работать, а скачать и обновить их можно через российские и другие альтернативные магазины приложений", - написал Боярский в своем канале на платформе в "Макс".
Он отметил, что сегодня все очевиднее, что ограничения вводятся в отношении тех проектов, которые помогают укреплять цифровой контур России, и гибридная война давно ведется и в цифровом пространстве.
"Попытки ограничить доступ к российским приложениям не остановят их развитие и лишь добавляют уверенности в том, что выбранный нами курс на укрепление цифрового суверенитета был верным и своевременным", - добавил парламентарий.
Пока приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и приложениях VK.
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