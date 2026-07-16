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В Севастополе ввели меры поддержки для бизнеса - РИА Новости, 16.07.2026
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18:12 16.07.2026
В Севастополе ввели меры поддержки для бизнеса

Развозжаев: в Севастополе введены меры поддержки для бизнеса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей.
  • С 1 июля по 30 сентября арендная плата для предприятий ряда отраслей снижена на 75%.
  • Плата за размещение торговых павильонов и ларьков снижена на 50%, а местные производители продуктов полностью освобождены от платы за свои павильоны до конца года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Меры поддержки введены в Севастополе для бизнеса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Понимаю, что работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя мы приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Наша цель — снизить финансовую нагрузку на предприятия, чтобы они могли сохранить коллективы и работать дальше", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября снижена арендную плату на 75% для тех, кто арендует у города землю и помещения. Речь идет о предприятиях отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.
"Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года", - подчеркнул губернатор и добавил, что поддержку также окажут и летним кафе.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных, в том числе, с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ.
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