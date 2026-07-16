В Севастополе ввели меры поддержки для бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей.

С 1 июля по 30 сентября арендная плата для предприятий ряда отраслей снижена на 75%.

Плата за размещение торговых павильонов и ларьков снижена на 50%, а местные производители продуктов полностью освобождены от платы за свои павильоны до конца года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Меры поддержки введены в Севастополе для бизнеса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Понимаю, что работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя мы приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Наша цель — снизить финансовую нагрузку на предприятия, чтобы они могли сохранить коллективы и работать дальше", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября снижена арендную плату на 75% для тех, кто арендует у города землю и помещения. Речь идет о предприятиях отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.

"Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года", - подчеркнул губернатор и добавил, что поддержку также окажут и летним кафе.