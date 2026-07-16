"Мой экспорт" помог бизнесу из трех регионов выйти за рубеж

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три российских экспортера вышли на зарубежные рынки благодаря цифровым сервисам платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"), говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Производители из Удмуртии, Иркутской области и Бурятии вышли на новые зарубежные рынки и увеличили объемы поставок благодаря мерам поддержки Российского экспортного центра, доступным через цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Речь идет о бренде уходовой косметики PUREELIXIR, производителе аккумуляторов "Актех Энергия Трейд" и разработчике биоудобрений "НПО АРГО ЭМ-1", - отмечает РЭЦ.

Компания PUREELIXIR (ИП Перевощиков А.П.) создала линейку биоадаптивной косметики с пробиотическим комплексом, которая уже представлена на выставках в Китае. Как рассказала основательница компании Татьяна Перевощикова, ключевую роль сыграло обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экспортеры 2.0", реализуемой совместно со Школой управления "Сколково": по итогам курса команда получила готовую экспортную стратегию. Через "Мой экспорт" компания также получила компенсацию затрат на сертификацию и получение разрешительных документов, а на этапе выхода на рынок бренду помогли специалисты представительства РЭЦ в Шанхае. Сейчас PUREELIXIR готовится к выходу на рынки Ближнего Востока.

"До работы с РЭЦ китайский рынок казался нам закрытой системой и совсем не нашим целевым рынком – территорией транснациональных корпораций, недоступной для небольшого российского производителя. Сегодня мы знаем, что это не так. Выражаем глубокую признательность всему коллективу РЭЦ – за профессионализм, системную работу по развитию несырьевого экспорта России, за неравнодушие к судьбе каждого предпринимателя, решившегося сделать шаг за пределы родного рынка", — отметила Татьяна Перевощикова.

Иркутская компания "Актех Энергия Трейд" использовала платформу "Мой экспорт" для обучения сотрудников, подачи заявок на участие в зарубежных выставках и компенсации транспортных расходов на экспортные поставки. Она также получила сертификат "Сделано в России" от РЭЦ по направлению "Надежность". Сегодня продукция компании поставляется в Афганистан, Беларусь и Казахстан, а в планах - выход на рынки Монголии, Таджикистана, Армении, Киргизии, Грузии, Узбекистана и стран Африки.

Бурятская компания ООО "Научно-производственное объединение "АРГО ЭМ-1", выпускающая биоудобрения на основе технологии эффективных микроорганизмов, благодаря цифровым сервисам платформы "Мой экспорт" в 2025 году вдвое увеличила поставки в Монголию и Китай. Также компания получила сертификат программы "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" В дальнейших планах - расширение поставок в Беларусь и Индонезию.