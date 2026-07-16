Стоимость самого дешевого билета на финал ЧМ превысила 8,7 тысяч долларов

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Самые дешевые из доступных на платформе SeatGeek билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года обойдутся болельщикам минимум в 8759 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов, выяснило РИА Новости.

Стоимость самых дорогих из доступных на платформе билетов превышает 114 тысяч долларов (около 8 миллионов 892 тысяч рублей). За место в 8-м ряду 137-го сектора, находящегося в непосредственной близости от игрового поля, на платформе SeatGeek просят 114,5 тысячи долларов за один билет с учетом всех сервисных сборов. Чуть дальше, в 9-м ряду того же сектора, кресло оценивается в 112,3 тысячи долларов или около 8 миллионов 760 тысяч рублей.