Стоимость самого дешевого билета на финал ЧМ превысила 8,7 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самые дешевые билеты на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года стоят минимум 8759 долларов с учетом сервисных сборов.
- Стоимость самых дорогих билетов на матч превышает 114 тысяч долларов.
- Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка, в матче встретятся сборные Испании и Аргентины.
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Самые дешевые из доступных на платформе SeatGeek билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года обойдутся болельщикам минимум в 8759 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов, выяснило РИА Новости.
Стоимость самых дорогих из доступных на платформе билетов превышает 114 тысяч долларов (около 8 миллионов 892 тысяч рублей). За место в 8-м ряду 137-го сектора, находящегося в непосредственной близости от игрового поля, на платформе SeatGeek просят 114,5 тысячи долларов за один билет с учетом всех сервисных сборов. Чуть дальше, в 9-м ряду того же сектора, кресло оценивается в 112,3 тысячи долларов или около 8 миллионов 760 тысяч рублей.
Матч финала чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году — сборная Испании — и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.
Официальная вместимость стадиона MetLife Stadium составляет 82,5 тысячи зрителей.