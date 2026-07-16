СМИ: аргентинцам грозят санкции со стороны ФИФА за политическую акцию на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины одержала победу над англичанами и вышла в финал чемпионата мира.
- Аргентинским футболистам грозит дисциплинарное взыскание со стороны ФИФА за политическую акцию с баннером о принадлежности Мальвинских островов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сборной Аргентины грозит дисциплинарное взыскание со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за политическую акцию в полуфинале чемпионата мира, сообщает Би-би-си.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Во время празднования с болельщиками аргентинские футболисты держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".
Отмечается, что в 2014 году ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) на 20 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее игроки вывесили баннер с тем же посланием перед товарищеским матчем против команды Словении.
В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.
Власти США усилили меры безопасности перед встречей. Аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности было увеличено до 1600. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед игрой назвала англичан "пиратами-узурпаторами" в соцсети X.