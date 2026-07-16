СМИ: аргентинцам грозят санкции со стороны ФИФА за политическую акцию на ЧМ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сборной Аргентины грозит дисциплинарное взыскание со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за политическую акцию в полуфинале чемпионата мира, сообщает Би-би-си.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.

Власти США усилили меры безопасности перед встречей. Аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности было увеличено до 1600. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед игрой назвала англичан "пиратами-узурпаторами" в соцсети X.