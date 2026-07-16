Белоусов сообщил о "витрине данных" для обучения нейросетей для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоусов сообщил о создании "витрины данных", с помощью которой производители БПЛА смогут обучать нейросети для дронов.

Глава Минобороны поручил военным доработать программно-аппаратный комплекс для оценки действий расчетов дронов.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании "витрины данных", с помощью которой производители БПЛА смогут обучать нейросети для дронов.

"Что касается искусственного интеллекта в беспилотниках, мы создали "витрину данных", чтобы производители включились в работу по обучению нейронных сетей. Главное, чтобы данные обрабатывались сразу на борту. Эти вопросы технически достаточно сложные, но они сегодня уже решаются", — заявил он во время рабочей поездки в войска группировки "Центр".

Белоусов поручил военным доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов дронов.

"Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим", — отметил министр.

Начальник отдела беспилотных систем объединения доложил министру, что бойцы совершенствуют комплекс для получения и систематизации данных с БПЛА. По его словам, в группировке сформированы подразделения беспилотных систем, также в них работают аналитические группы.