Белоусов поручил доработать комплекс для оценки действий расчетов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс в группировке «Центр» для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.

В подразделениях беспилотных систем группировки «Центр» созданы и укомплектованы аналитические группы для анализа применения беспилотных систем.

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-полковник Денис Лямин предложил разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать в группировке "Центр" программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА, сообщило Минобороны России.

Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Белоусову доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.

"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - сказал начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-полковник Денис Лямин.

В ходе заслушивания глава российского военного ведомства дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.