Белоусов поручил доработать комплекс для оценки действий расчетов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс в группировке «Центр» для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.
- В подразделениях беспилотных систем группировки «Центр» созданы и укомплектованы аналитические группы для анализа применения беспилотных систем.
- Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-полковник Денис Лямин предложил разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать в группировке "Центр" программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА, сообщило Минобороны России.
Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Белоусову доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.
"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - сказал начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-полковник Денис Лямин.
В ходе заслушивания глава российского военного ведомства дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.
"Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим", - подчеркнул Белоусов.
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