Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил доработать комплекс для оценки действий расчетов БПЛА - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 16.07.2026

Белоусов поручил доработать комплекс для оценки действий расчетов БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс в группировке «Центр» для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.
  • В подразделениях беспилотных систем группировки «Центр» созданы и укомплектованы аналитические группы для анализа применения беспилотных систем.
  • Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-полковник Денис Лямин предложил разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил доработать в группировке "Центр" программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА, сообщило Минобороны России.
Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Белоусову доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. Работа данных подразделений позволяет детально проводить анализ применения беспилотных систем и выстраивать более эффективное использование дронов по поражению противника.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Военный рассказал, как действуют расчеты БпС при падении БПЛА
2 июля, 22:54
"После создания аналитических групп в соединениях группировки войск, мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи", - сказал начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-полковник Денис Лямин.
В ходе заслушивания глава российского военного ведомства дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.
"Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе. Профильные службы уже работают над этим", - подчеркнул Белоусов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала