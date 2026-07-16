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Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии - РИА Новости, 16.07.2026
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16:05 16.07.2026 (обновлено: 16:12 16.07.2026)
Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

Первый замминистра обороны Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель министра обороны Азербайджана — начальник генштаба армии Керим Велиев посетил Белоруссию с официальным визитом.
  • Велиев посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.
  • В ходе посещения азербайджанский генерал ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих и образцами вооружения.
МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Азербайджана — начальник генштаба армии Керим Велиев в рамках визита в Белоруссию ознакомился с работой центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В ходе официального визита в Беларусь первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Велиев Керим Тофиг оглы посетил воинские части вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Отмечается, что его сопровождал первый заместитель министра обороны Белоруссии, начальник генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко.
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Согласно сообщению, глава азербайджанской делегации посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В ходе посещения он ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих, а также с образцами вооружения, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении воинских частей.
В 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов готовят операторов БПЛА, руководителей полетов, инженерно-технический состав. Также центр выполняет полный цикл работ - от сборки и ремонта дронов до их испытаний и применения. Центр эксплуатирует все беспилотные авиационные комплексы, состоящие на вооружении белорусской армии. С 2022 по 2025 год в центре подготовлено более 1300 специалистов для вооруженных сил и более 170 специалистов для других силовых структур Белоруссии.
Велиев прибыл в Белоруссию с официальным визитом 13 июля. В том числе он провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Муравейко. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.
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