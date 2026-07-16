Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

Согласно сообщению, глава азербайджанской делегации посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В ходе посещения он ознакомился с задачами, учебно-материальной базой, порядком подготовки военнослужащих, а также с образцами вооружения, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении воинских частей.

В 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов готовят операторов БПЛА, руководителей полетов, инженерно-технический состав. Также центр выполняет полный цикл работ - от сборки и ремонта дронов до их испытаний и применения. Центр эксплуатирует все беспилотные авиационные комплексы, состоящие на вооружении белорусской армии. С 2022 по 2025 год в центре подготовлено более 1300 специалистов для вооруженных сил и более 170 специалистов для других силовых структур Белоруссии.