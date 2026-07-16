В Белгородской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области два человека ранены в результате атак дронов ВСУ.
- В Шебекинском округе FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, водитель доставлен в больницу с осколочными ранениями.
- В Валуйском округе беспилотник сдетонировал во дворе частного дома, женщине оказана помощь на месте.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.
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"В результате атак ВСУ пострадали два человека. В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Валуйском округе в селе Герасимовка беспилотник сдетонировал во дворе частного дома. Женщине с акубаротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась, подчеркнули в штабе.
Кроме того, по данным оперштаба, в городе Шебекино при взрыве беспилотника разбита передняя часть кузова автомобиля, в селе Белянка от ударов FPV-дронов посечены четыре автомобиля, а в поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль.
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