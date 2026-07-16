В Белгородской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.

В сообщении уточняется, что в Валуйском округе в селе Герасимовка беспилотник сдетонировал во дворе частного дома. Женщине с акубаротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась, подчеркнули в штабе.