"Барселона" впервые в истории подписала казахстанского футболиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с казахстанским нападающим Каримом Мендикановым.
- Мендиканов станет первым футболистом из Казахстана, кто будет играть за «Барселону», он присоединится к академии клуба в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с казахстанским нападающим Каримом Мендикановым.
Мендиканов стал первым футболистом из Казахстана, заключившим соглашение с "Барселоной". 14-летний нападающий присоединится к академии "Барселоны" в сезоне-2026/27.
"Очень счастлив подписать контракт с клубом, за который мечтал играть всю жизнь", - написал Мендиканов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), опубликовав фотографии с подписания контракта в офисе "Барселоны".
Ранее Мендиканов выступал за юношеские команды испанских клубов "Серданьола" и "Сан-Кугат". В апреле футболист был включен в состав сборной Казахстана до 16 лет.